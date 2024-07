Rokilegendide järeltulijad leidsid teineteist! Rolling Stonesi kitarristi poeg abiellus Iron Maideni bassisti tütrega

Ronnie Woodi poeg Tyrone on Mayfairi kunstigalerii omanik ja Faye on parfüümifirma Eauso Vert kaasasutaja. Jo Wood, Tyrone’i ema ja Ronnie Woodi endine abikaasa, paljastas, et paar kohtus Raya nimelisel privaatses kohtinguäpis, mis on mõeldud „loomingulistele inimestele“. Tyrone tegi Faye’le abieluettepaneku 2023. aasta detsembris.