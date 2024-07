„Pisarad ikka voolasid, kui lemmiklaulud lähevad peale, ja vahepeal oli siuke šokeeritud tunne, et kas see on üldse päris,“ meenutab lauljatar Sissi neljal päeval Helsingis toimunud Briti hittbändi Coldplay kontserti. Kroonikale jagasid oma kontserdimuljeid hulk Eesti avaliku elu tegelasi. Nii mõnegi jaoks oli tegemist elu kontserdiga.