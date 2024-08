FOTO | Nii suur juba! Toomas Hendrik Ilves nautis Viljandi folgil kvaliteetaega 7-aastase pojaga

Kerge suvekaabu ja musta mulgikuuega Toomas Hendrik Ilves liikus lossivaremetes koos poeg Hans Hendrikuga (7), kelle emast Ieva Ilvesest ta eelmisel aastal lahku läks – see oli ekspresidendi kolmas abielu. Toomas Hendrikul on esimesest abielust Merry Bullockiga kaks täiskasvanud last Luukas Kristjan Ilves (37) ja Juulia Kristiine Ilves (31). Teisest abielust Evelin Ilvesega on ekspresidendil tütar Kadri Keiu (21).