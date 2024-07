Juhan Kilumets meenutas kohtumist maailmakuulsa vutiässaga: sõitsime seal ja siis vaatasime, et kes meiega koos on...

Juhan Kilumets on korra olümpiamänge kohapealt kajastanud, kui suurvõistlus toimus 2016. aastal Rio de Janeiros. Brasiilias ringi liikudes sai ta mitmete unustamatute hetkede osaliseks.

“Sõitsime seal ja siis vaatasime, et kes meiega koos on: oi, Brasiilia jalgpalliäss Neymar,“ vahendas Kilumets toonast üllatust. „Brasiilia koondis ööbis meiega samas hotellis ja me teadsime seda küll, aga sa kuidagi ei ole valmis selleks, et sa oled Kristian Kalkuniga liftis, räägid juttu ja ühel hetkel on piinlik vaikus ja lifti siseneb ei keegi muu kui Neymar.“

Ka märkis Kilumets, et „kui praegu räägitakse Pariisis palju terrorismiohust, siis Rios oli natuke rohkem just kohalikku ohtu“. “Öeldi, et ärge vaesematesse linnaosadesse, favela’desse, nagu neid Rios nimetatakse, oma nina toppige. No ei toppinudki...“ lausus Kilumets, ent see ei tähendanud, et veidraid vahejuhtumeid ei oleks aset leidnud.

„Sõitsime ajakirjanike bussiga ja käis mingi klõks või väike pauk. Jõudsime hotelli ette ja bussijuht näitas, et vaadake, kuuliauk, see tuli praegu. Küll vist kusagilt rikošetist, aga ega me tänaseni ei tea, kas see auk oli seal tegelikult varem ja see bussijuht lihtsalt hirmutas ja bluffis või juhtuski see päriselt,“ kirjeldas saatejuht.