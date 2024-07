FOTO | Genka viimane tossupaar otsib uut omanikku: need olid ainsad tossud, mis varastest alles jäid

Juba järgmisel nädalavahetusel, 9. ja 10. augustil on Elvas aset leidmas järjekordne Eesti HipHop Festival, kus muusika nautimise kõrvale leiab programmist ka sportlikke tegevusi. Taas on toimumas legendaarne Ballzy Tänavakoss ja lisaks ka vabaviskevõistlus, mille võitjal on võimalus koju viia üks väga eriline auhind ehk Genka viimane tossupaar!