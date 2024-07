FOTO | “Palju õnne, kallis issi!“ Hiljuti Eestis viibinud Grete Griffin tähistas isa sünnipäeva

Koos on paar olnud üle kaheksa aasta. Mullu augustikuus kergitas Grete saladusloori enda ja Roberti suhtelt ning jagas, et nende tutvus leidis aset ajal, kui Grete õppis Ameerika Ühendriikides viimast aastat rahvusvahelisi suhteid. „Olin pannud paika plaani kolida tagasi Eestisse. Pooled asjad olidki juba tagasi Eestisse kolitud, kui Robert mulle Instagramis kirjutas. Kuu aega hiljem saime kokku. Nüüd on meil kolm last ja viis aastat abielu,“ ütles endine seitsmevõistleja.