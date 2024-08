Lahkunud Sinéad O’Connori vahakuju lõpptulemus šokeeris rahvast. Lauljatari vend: see oli nagu mannekeeni ja animasarja karakteri ristsugutis

Sinéad O’Connor sai möödunud nädalal Dublini vahakujude muuseumi kollektsiooni oma kuju. Kahjuks ei õnnestunud tegijatel vahakuju just kuigi hästi ning see langes tugeva kriitikarahe alla, mistõttu olid muuseumitöötajad sunnitud juba päev pärast kuju avamist erakorralise koosoleku pidama. Koosolekul otsustati, et värske vahakuju eemaldatakse, vahendab The Guardian.