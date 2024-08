Ootamatult tagasi kodus? Merylin Nau näitas end korraks kodumaal: vaadake parem, kui ilus on Eestimaa

Alles juulikuu keskpaigas kirjutasime, et muidu LA-s resideeriv rannamajaline Nau, kes tegi rohkem kui aastaks sotsiaalmeediast pausi, on tagasi. Ta hakkas aina rohkem oma tegevustest Instagrami story’desse postitama ja peale Kroonika artiklit „Ta on tagasi? Pikka aega peidus olnud Merylin Nau ilmus taas välja, kuid nägu ei näita“ hakkas Nau lausa jälgijate küsimustele vastama.