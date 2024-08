„See pani mind väga kurvana tundma.“ Alikat tabas uue laulu ilmudes valus üllatus

Alika värske lugu ei ilmunud voogedastusplatvormile Spotify nii, nagu pidanuks. „Kahjuks esines Spotifysse loo üleslaadimisel error: laul tuli välja hoopis Hispaania Alika-nimelise artisti alt,“ rääkis kodumaine superstaar Alika pärast värske loo avaldamist. „Pean tunnistama, et see pani mind väga kurvana tundma. Ma panustasin sellesse loosse palju ja tahtsin, et see ilmuks planeeritud kujul, aga kahjuks nii ei läinud,“ lisas ta.