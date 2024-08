Püsiliige mainekas „Kill Tony“ komöödiasaates. Mida kujutab endast USA stand-up podcast, kus Eesti staarkoomik Ari Matti Mustonen tähelendu teeb?

Eesti staarkoomik Ari Matti Mustonen (32) on saavutanud märkimisväärse edu Ameerika Ühendriikides, astudes esile populaarses live-podcast’is „Kill Tony“, kus ta on nüüd püsiliikmena regulaarselt laval. Uurime lähemalt, millise saatega on „Kill Tony“ näol täpsemalt tegemist ja mida arvavad Ari edust teised Eesti koomikud.