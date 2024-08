Palju õnne! Curly Stringsi pillimees Peeter Priks abiellus ja vahetas nime

Ansambel Curly Strings teatas bändiliikme abiellumisest ja nimevahetusest sotsiaalmeedias vahval moel. “Peetril on nüüd uus perekonnanimi, Hirtentreu. Mis te arvate, miks Peeter nime vahetas?“ kirjutas bänd Facebooki. Erinevad vastusevariandid, miks Peeter nime vahetada võis, hõlmasid lisaks abielule veel „passipildi aegumist“ ja „puhtalt lehelt elu alustamist“.

Kinnituse Peetri nimevahetusele andis ka Instagram, kus tema kasutajanimi on küll veel vana perenimega, end tema profiilil seisab nimi „Peeter Hirtentreu“.

Peeter ja Heidi on koos olnud juba aastaid, Peetri Instagramis on esimene pilt kallimaga aastast 2016. Ka on ta toreda foto Heidiga postitanud 2020. aasta EMA-l.