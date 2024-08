Pulmad pole enam kaugel: lauljatar Yasmyn sõuab peagi abieluranda

Lauljanna avaldas saates, et on ette võtnud uue muusika tegemise. „Aga mu süda on soe sellepärast, et ma planeerin see aasta pulma,“ ütles ta toona telesaates veel, misjärel soovisid saatejuhid Romi Hasa ja Kristjan Gold talle õnne. „Olen rohkem selle laine peal. Kindlasti ma panen uut muusikat välja, aga võib-olla on see sel aastal tagaplaanil. Võib-olla hakkan rohkem aktiivsemalt mussi välja panema sügisel,“ rääkis Yasmyn ja viitas sellega, et pulmade korraldamine võtab enamiku tema vabast ajast.

Nüüd avaldas Yasmin Anne & Stiili kehaloos, et sõuab peagi abieluranda. „Haiget pole ma oma kehale kunagi teinud. Kõige karmim piitsutamine on Tai poksi trenn, kus olen kaks aastat käinud. Huvi tekkis eikusagilt ja nüüd olen konksu otsas. See on väljakutse ühes adrenaliinilaksuga. Jalad on kogu aeg sinikaid täis. Kuna mul on augusti lõpus pulm, võtsin vastu otsuse, et teen trennist väikese pausi. Imestan, et pole veel sinist silma saanud. Murphy seaduse kohaselt peaks selle risk enne tähtsat sündmust tunduvalt suurenema, nii et targem on hoida augustis poksisaalist lihtsalt eemale,“ ütleb lauljanna.