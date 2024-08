„Pange kaabud pähe, tuleb vägev pidu.“ Soome kantrisensatsioon Steve’n’Seagulls astub üles Urissaare Kantril

Lemmik muusikažanr peale kantri?

Remmel: Biitmuusika. Rock’n’roll’ist, rhythm and blues’ist, soulist jt stiilidest Suurbritannias 1960. aastate alguses välja arenenud popmuusikastiil – eriti basstrummiga, mis põksub nagu traktorimootor (four on the floor beat).