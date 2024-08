Mis juhtus? Kuulsa Briti staari Haapsalu kontsert jääb ootamatult ära

Jessie Ware on väljendanud kahetsust ära jäänud kontsertide pärast ja loodab siiski varsti ka Balti riikides esineda. „Olen sügavalt pettunud, et ma ei saa oma Eesti, Läti ja Leedu fännidele esineda, ning loodan, et olen varsti tagasi.“