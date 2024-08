„Ma soovin, et ta jätaks mu lähedased rahule.“ BSH tituleeris Malluka netikiusajaks ja ahistajaks, asjasse on segatud Amani Kiivikas

Kahe suure rivaali Malluka ja Brigitte tüli sai alguse kolmapäeva õhtutundidel. Mallukas avaldas kolmapäeva õhtul oma Instagrami lugudes kuvatõmmised enda ja Brigitte Susanne Hundi treeneri Amani Kiivika vahelisest suhtlusest. Kuvatõmmiste järgi kirjutas ta Amanile, et küsida otse allikalt, kas kõlakad selle kohta, et Amani ja Brigitte olid jõusaalis tülli läinud, vastavad tõele. Nimelt teevad Brigitte ja Amani koostööd selle nimel, et Brigitte saaks sügisel bikiinifitnessis fitmodel’i kategoorias võistelda.