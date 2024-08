Plaanid minna Kaunasesse Ed Sheerani kontserdile? Majutuskohti jätkub, transpordi saamiseks tuleb kiirustada

Popstaar Ed Sheeran esineb Kaunases kahel päeval: 3. ja 4. augustil. Kui uurida selleks ajavahemikuks vabade majutuskohtade kohta, siis selgub, et nii mõnigi tuba on veel saadaval. Kuid bussi- ja lennupiletite saamiseks tasub kiirustada, sest alles on üksikud piletid või neid sootuks polegi.