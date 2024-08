Võtab aja maha: Pete Davidson on vaimse tervise tõttu tervisekeskuses taastusravil

Kolmapäeval, 31. juulil kinnitas väljaanne People, et 30-aastasel Pete Davidsonil on tarvis oma tervisele keskenduda. Selle sammu tegi ta pärast seda, kui oli näidatud tema 200 püstijalakomöödia otseülekannet üle kogu riigi, samuti olid lõppenud filmiprojektid ja linastunud tema teise Netflixi komöödia erisaade.

Pete’i lähedane allikas avaldas portaalile People, et koomiku vaimne tervis on alati olnud tema jaoks esmatähtis. Pete on avameelselt jaganud oma kainuseteekonda ning rääkinud võitlusest piiripealse isiksusehäire ja raske posttraumaatilise stressihäirega (PTSH).