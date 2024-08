Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Laura Põldvere pere loomisest: oluline on enne seda partneriga kahekesi aega veeta

„Lasen endal olla ka nendes hetkedes, ei motiveerigi ennast ja jään voodisse, kui mul on see võimalus olemas. Kui ma olen kõrvalt näinud inimesi, kes on alati ülimalt positiivsed, siis see kõlab veidralt, aga see on mind isegi veidi närvi ajanud ja mõtlen, et kuidas see on võimalik,“ selgitab ta naerdes. Nii mõtiskleb ta teemal, et viha, raev ja kurbus on inimlikud emotsioonid, mida me peame samuti kogema. „On tekkinud arusaam, et kui neid tunned, siis sa oled vähem väärtuslik inimene. Täiesti okei on kellegi peale ka näiteks autoroolis vihastada. Need on osad, mida me peame endaga kokku integreerima. Ei saa kogu aeg olla super õnnelik,“ leiab ta.