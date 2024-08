KOERAD HÄDAS | „Nad on üle piiri läinud!“ Eestimaa Roheliste liige jättis koerad nälgima. Peremees süüd ei tunnista

Erakond Eestimaa Rohelised on aastate jooksul korduvalt esitanud nii erinevaid seaduseelnõusid kui teinud laiemaid üleskutseid kehtiva seadusandluse muutmiseks ikka selleks, et loomade väärkohtlemine oleks päriselt karistatav ja sellisena mõjuks. Paraku pole need ettepanekud seni laiemat poliitilist toetust leidnud. Miks see jätkuvalt nii on, tuleb täna eelkõige Riigikogusse valitud erakondade esindajatelt küsida.