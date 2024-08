PODCAST „SOUNDCHECK“ | „Tollel hetkel ei julgenud ma kellelegi rääkida.“ Heleza ja An-Marlen arutlevad ööelus toimuvat põneva külalisega

Noored lauljatarid Heleza ja An-Marlen kutsusid uue taskuhäälingusaate värskesse jakku külla Natalie Metsa, kes töötab Tallinna ööelu nõunikuna. Peale selle on Nataliel muusikataust ja ta on tegelenud muusikakorraldusega. Lauljannad rõõmustavad Nataliega praegust ja aastatetagust muusikaskeenet võrreldes selle üle, et muusikamaastik on õide puhkenud. „Tore on vaadata, et on hästi palju noori ja vanu tegijaid, kes kõik leiavad oma koha väikeses Eestis,“ lausub An-Marlen.