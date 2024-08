FOTOD | Kuressaare merepäevad on avatud! Kaunispe sadamas küttis rahva kuumaks Singer Vinger

Iga aasta augustis Saaremaal Raiekivi säärel peetav vabaõhuüritus Kuressaare Merepäevad on oma järjepideva toimumisega rõõmustanud nii kohalikke kui mujalt tulijaid juba 27 aastat. Esimesed Kuressaare Merepäevad toimusid 1997. aastal ja 2024. aasta suvel 2. - 3. augustini toimuvad Merepäevad on järjestikku juba 28. korda aset leidvad Merepäevad.

Avapeol esinesid nii kohalikud taidlejad kui ka ansambel Singer Vinger. Reedel 2. augustil vallutavad lava Jaagup Tuist, Ollie, Maarja ja Ewert and The Two Dragons. Laupäeval 3. augustil panevad publikul jala tatsuma ja puusa nõksuma Inger, Pur Mudd, Sadamasild ja Traffic.