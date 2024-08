ARMAS KLÕPS | Fotograaf Ardo Kaljuvee ja tema abikaasa Nele Dvorjaninov avaldasid oma peagi sündiva lapse soo

Juuni keskel tegid tuntud fotograaf Ardo Kaljuvee ja tema abikaasa Nele Dvorjaninov sotsiaalmeedias avalikuks selle, et nende perre on sündimas beebi. Instagramis avaldasin nad helge pildi, millega andsid mõista, et üks põnev etapp nende elus on algamas. Fotol hoidis Nele armsasti oma kõhust kinni ja paar hoidis käes beebibodi, millel on kirjas: „Let the adventure begin“ (las see seiklus algab - toim.). Postituse pealkirjas kinnitavad peagi lapsevanemateks saavad Ardo ja Nele, et tegemist on kauaoodatud beebiga.