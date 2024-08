„Elatakse teiste elusid ilma midagi teadmata!“ Katrin Lust kaitseb end kurjade netikommentaatorite eest

Kroonika avaldas juulikuu viimasel päeval Katrin Lustist uudise, kus tuntud telesaatejuht rääkis, et on pärast juuli keskel teise lapse sünnitamist taas töörindele naasnud. „Vapper naine! Kahe nädala eest teise lapse sünnitanud Katrin Lust on tagasi tööl,“ seisis uudise pealkirjas.

Artiklis käsitleti seda, et 17. juulil pisitütre Gloria emaks saanud Katrin andis 31. juulil sotsiaalmeedias teada, et mõtleb juba töömõtteid. Katrin avaldas oma Instagrami kontol, et valmistab ette „Kuuuurijat“ ja jätkab portaali Elu24 peatoimetajana. Katrin on ka varem meedias rääkinud, et plaanib võimalikult varakult beebide kõrvalt tööle naasta. Lisaks äsja ilmavalgust näinud maimukesele on Katrinil kodus ka kaheaastane Olivia.