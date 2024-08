Kord elutee käib ootamatuid teid, mida mööda kõndides minnakse kokku ja lahku või peale koosolduid aastaid lahutatakse abielu. Kuid need Eesti kuulsad paarid paistavad olevat täiuslikud. Alles hiljuti tähistasid Jaagup Kreem ja ta abikaasa 20. pulma-aastapäeva. Kuulsaid eestlasi, kes on üle kümne ja ka üle kahekümne aasta abielus olnud, on aga veelgi.