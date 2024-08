Eetripaus läbi! Ootamatult haiglasse sattunud Märt Treier naasis Vikerraadio hommikuprogrammi

Juuni keskel jagas Märt sotsiaalmeedias, et on ootamatult haiglasse sattunud. Treier kirjeldas enda haiglasse sattumist toona järgnevalt: „Head lugupeetavad. Jälle kord selgus, et inimene plaanib, taevaisa naerab. Olen seda trianglit imetlenud paar päeva, aga juba tean, et siit edasi läheb elu teisiti kui seni.“