„Väkk, mis vend!“ Joel Ostrati skandaalne sõnavõtt naiste kontrollimise kohta on pannud TikToki kihama

Staarkokk Joel Ostrat (41), kelle elukaaslane on temast 20 aastat noorem Laura Lokk, tunnistas Õhtulehes ilmuvas veebisaates „Hommikusöök staariga“, et tema naine on olla päris keeruline, sest Ostrat soovib endale naiseks hoopis kodutuvikest. „Theresega (Joel Ostrati eksabikaasa – toim) võis tõepoolest olla nii, et ta leidis iseennast. Hakkas edukat karjääri tegema. Ma aitasin seda lükata ja mingi moment lihtsalt... Ma ei tea, kas ma võiks nii öelda, aga mulle natukene võib-olla meeldib, kui naine sõltub mehest,“ rääkis Ostrat.