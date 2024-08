Ei jõua ära oodata! Rootsi räpipunt Looptroop Rockers esineb EHHF-il

EHHF ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lõid käed, et tuua kohaliku publikuni menukas Rootsi hip-hop bänd Looptroop Rockers. Aastal 1991 Looptroopi nime all kokku tulnud bändi moodustavad räpparid Promoe, Embee ja Cosmic. Tegemist on kunagiste koolikaaslastega, kes ühendasid omal ajal jõud, et anda välja kassette oma sõpradele ja kohalikule hiphopi skeenele. Vahemikus 1993–1998 anti iseseisvalt välja neljast täispikast albumist koosnev kassettide seeria, mille moodustasid „Superstars“ (1993), „Threesicksteez“ (1995), „From the Waxcabinet“ (1996) ja „Punx Not Dead“ (1998). Grupi esimene suur stuudioalbum „Modern Day City Symphony“ jõudis kuulajateni aga aastal 2000.