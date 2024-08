KLÕPSUD | Hüvasti, pikad kiharad! Laura Põldvere muutis totaalselt välimust

Põldvere postitas oma Instagarami kontole endast mitmeid pilte, kus tema kiharad on kadunud. „Paula, sul on poisipea,“ kirjutas Põldvere Ants Eskola 1930. aastatel lauldut oma Instagrami postituse pealkirjas.

Põldvere käis hiljuti Kroonika taskuhäälingus „Tähetund“, kus tunnistas, et on aja jooksul ennast aina rohkem tundma õppinud ja iseloomustab end täna sõnaga katsetaja. „Tunnen, et ma olen nõiamoor, kes seisab suure katla ees, keedab seda suppi ja lisab sinna kõik elukogemused, erinevatest kultuuridest kaasa saadud maitsed ning lõhnad,“ sõnab Laura. Alati heatujuline artist selgitab, et kindlasti on tal ka hetki, kus ta ei ole nii positiivne ja tahaks hoopis maailma eest peitu pugeda.