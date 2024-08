KLÕPS | „Hakka või uskuma, et sõprus mehe-naise vahel ongi olemas!“ Silvia Ilves jagas seksikat fotot endise kallimaga

„Vaadates tagasi kogu oma seni veedetud suvele, ei julge ma endale tunnistadagi, mida kõike üks sõber mu kõrval vapralt üle on elanud, pakkumaks seejuures vastukaaluna hoopis tuge, abi, rõõmu, turvatunnet, lohutust, lootust,“ sõnas tšellist. „Ja [ta on] siiani mu kõrval, võtab vastu nii hea kui mitte nii hea. Nii ilusas kui mitte nii ilusas hetkes on ta olemas. Ka mu lastele. Tingimusteta,“ lisas naine. „Hakka või uskuma, et see parim sõprus mehe-naise vahel ongi päriselt olemas.“