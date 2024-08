Täna toimub Tartu 2024 suvepidu! Korraldaja selgitab, millega suurele peole tulles arvestama peab

Suvepeo korraldamisel lähtutakse linna ja Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste juhendist, et vähendada sündmuse keskkonnamõju. Alal kasutatakse korduskasutusnõusid, sorteeritakse jäätmeid. Samuti on võimalus oma joogipudelit täita veevõtukraanis. Sündmusele pääseb jala, rattaga või ühistranspordiga. Autovabaduse puiestee ala mõlemas otsas on ka jalgrattaparklad. Need asuvad Küüni tänaval ja kaubamaja juures.

Autovabaduse puiesteele on nädala jooksul lisaks suurele lavale kerkinud ka muud tehnilised konstruktsioonid, mis võivad piirata kontsertetendusel publiku nähtavust. Paremaks nähtavuseks on suure lava külgedele ja publiku ala keskele paigutatud LED-ekraanid. Tehniline juhtpunkt (FOH) on otse lava vastas publiku alal, sest ainult nii on tehnikutel, sealhulgas heli- ja valgustehnikutel, võimalik pakkuda nii kohapealsele publikule kui ka televaatajale kõige paremat elamust. Sealjuures on juhtpunkti telk tehtud võimalikult kompaktne, et piirata minimaalselt nähtavust.

Esmavajadused on kaetud

Lähimad tualetid (sh invatualett koos mähkimislauaga) asuvad Poe tänava ja Vabaduse puiestee nurgal. Sissepääs on tasuta. Eelisjärjekord on WC-kaardi omanikele.

Autovabaduse puiestee toidutänaval saab einestada mitmete toidu pakkujate juures, mis jäävad avatuks kuni keskööni. Samuti on avatud mitmed joogipunktid, kust saab osta keelerüübet.

Turvalisuse peale on mõeldud

Laupäeval on alal liikumas turvatöötajad ning abiks on Tartu 2024 vabatahtlikud, kes kannavad rohekaid pusasid või vihma korral kollakad tuulejopesid. Koostööd tehakse politseiga, kes on nädalavahetusel väljas rohkemate patrullidega. Et rahvast on oodata palju, siis on keskpargi läheduses ka kiirabi. Kuni keskööni on samuti võimalik Tartu 2024 paviljonis küsida vabatahtlikelt infot suvepeo kohta ning kaasa osta Tartu 2024 meeneid.

Oluline info ligipääsetavuse kohta

Liikumispuudega inimesed ja nende saatjad on oodatud kontserdist osa saama inva-platvormil. Kõrgendatud inva-platvormil on olemas ratastoolikohad ja lahtikäivad toolid. Kohtade arv platvormil on piiratud. Invaplatvormile on kõige mugavam liikuda Tartu Turuhoone poolt. Autovabaduse puiestee on kõnniteelt sõiduteele liikumiseks paigaldatud kaldteed. Inva-platvormi juures on ka Tartu 2024 vabatahtlikud, kes saavad vajadusel küsimustele vastata ja suunata. Vabatahtlikud kannavad rohekaid pusasid või vihma korral kollakad tuulejoped.

Kontsertlavastusel on eesti viipekeele tõlge. Tõlk asub lava ees, inva-platvormi läheduses, täpne asukoht on näha ala kaardil. Winny Puhhi kontserdil viipekeelset tõlget ei ole. Kontsertlavastuse vahetekstid koos lihtsustatud kokkuvõtetega ja laulutekstid on leitavad siin .

Lähim invatualett asub Poe tänava ja Vabaduse puiestee nurgal. Sissepääs on tasuta. Eelisjärjekord on WC-kaardi omanikele.

Lähimad inva-parkimiskohad asuvad Magistri tänaval ja Tartu Turuhoone juures. Kehtiv puudega inimese sõiduki parkimiskaart tagab tasuta parkimise Tartu linna tasulises parkimispiirkonnas. Eraparklates tuleb järgida kehtestatud korda.

Kontsertlavastust kannab otse-eetris üle Eesti Televisioon kell 22.00. Sisutekstid ning laulusõnad kaasalaulmiseks on nähtavad Tartu 2024 kodulehel siin .

Korraldajad rõhutavad, et kindlasti ei tohi unustada kõige tähtsamat – nautida koosolemist ning Euroopa kultuuripealinna suvepidu!

Programm laupäeval, 3. augustil:

17.00–22.00 Suvepeo soojendus Väikses Kuubas: Estonian Funk Embassy

22.00–23.15 Kontsertlavastus „Ellujäämise kunstid ristteel“

23.15–00.00 Metal-punkansambel Winny Puhh

00.00-03.00 Suvepeo ametlik järelpidu Humalas: DJ Mart Juur x DJ Sailence