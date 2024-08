FOTOD | Uus saade on töös! Zevakin ja Valting põrutasid Ladina-Ameerikasse

Kaheksa osa jooksul näeb, kuidas duo reisib Argentiinas, Kolumbias ja Kuubal. Teele jääb jalgpallur Lionel Messi sünnikoht, kirev Buenos Aires, narkoparun Pablo Escobari kodulinn Medellín ja palju muud põnevat. ,,Ameerika Ühendriigid said põhjas meil juba vallutatud, nüüd on aeg lõunapoolsed maad ette võtta ja eesmärk on lihtsalt ellu jääda,“ kruvib Robin põnevust.