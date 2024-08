FOTOD | Muusikalainel kultuuripealinn! Tartus toimus suur suvepidu, kus osales tuhandeid inimesi

„Tanel Jonase ja Laura Võigemasti lugu näitas, et ühtsus ja kokku hoidmine on oluline osa ellujäämise kunstidest,“ sõnas Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. „Euroopa kultuuripealinn Tartu on paik, kuhu ikka ja jälle tagasi tulla, et kohtuda pere, sõprade või kallimaga. Tartu annab jõudu!“