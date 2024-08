Piltide juurde märkis ta, et kuum lõbu suveajal.

Kui esiti on fotod veel üpris tagasihoidlikud, siis alates kuuendast on tal rinnahoidja läinud. Kõige viimasel fotol on näha, et ta on voodis ühe kena noormehega.

Kellega on tegu, on küsimärk. Metro kirjutab, et see on lauljatari nooruke kallim, aga nimi pole veel avalikuks tulnud.

Fotode all kommentaariumis on palju neid, kes kiidavad, kui kena Madonna välja näeb. Samas on neidki, kes torkavad, et Madonna on ilukirurgiaga liiale läinud.