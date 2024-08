Ibizal lustinud Zac Efron viidi õnnetuse järel haiglasse

Efron elab Ibizal ühes villas. Kaks töötajat leidsid mehe basseinist abitus olekus. Kiirabi toimetas ta haiglasse kontrolli. Mis ikkagi täpselt juhtus, pole teada. „Intsident ujumisel“, on tema esindaja öelnud. Ta lisas sedagi, et see polevat olnud midagi tõsist.

Viimase kuu jooksul on Efron reisinud mööda Euroopat. Teda on nähtud näiteks ka Pariisis, kus hetkel toimuvad olümpiamängud.

Ibizal aga astus ta ühes DJ Martin Garrixiga üles ööklubis Ushuaïa.

Tööalaselt on tal praegu head ajad. Netflixis lööb laineid film „A Family Affair“, kus ta jagab ekraaniaega Nicole Kidmaniga. Samas on Efroni välimus viimasel ajal paljudel hambus. Kui ta endast sotsiaalmeedias mõne foto postitab, kommenteeritakse selle all, kui muutunud ta on. „Ta on hävitanud oma loomuliku välimuse,“ kurdavad fännid.

Efroni näo muutumist märkasid fännid juba mitu aastat tagasi. Ka siis juhtus tihtilugu, et postituste all oli kriitikalaviin. Isehakanud eksperdid rääkisid, mis kõik valesti on.

2022. aasta sügisel rääkis Efron Men’s Healthi ajakirjas, kuidas ta oli libedal põrandal sokkides jooksnud ning libastunud. Pauk tema lõua ja graniidist valmistatud purskkaevu vahel oli nii ränk, et Efron kaotas mõneks hetkeks lausa teadvuse. Ärgates tundis näitleja, et ta lõualuu on sisuliselt rippumas. Efroni sõnul näeb ta nägu teistsugune välja, sest mälumislihased kasvasid vigastusest paranemise ajal.