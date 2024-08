Kohutav lärm! Soome Weekend Festival sai endale palju vaenlasi

Üritus toimus reedel ja eile Vermo Arenal, mis on kuulus hobuste võidusõidurada. „Tegemist on suurepärase asukohaga, kus on läheduses palju majutusvõimalusi ning ligipääs Helsingi kesklinnast on vaid 10 minuti kaugusel,“ reklaamiti festivali eel.

Iltalehti kajastab, et naabruses on Munkkivuori asum, mille elanikud polnud olukorraga rahul.

Kusjuures, asum on võidusõidurajast paari kilomeetri kaugusel, aga lärm olevat ikkagi olnud pehmelt öeldes vali. „Olen kodus, kõik aknad on kinni ja televiisor sisse lülitatud. Aga ikkagi on häirivalt kuulda seda koledat muusikat,“ märkis üks inimene Facebookis Munkkivuori grupis. „Sa pole ainuke. Ma ei tea, kuidas lapsed saavad magada,“ kurtis teine. Kolmas inimene lisas, et oleks jooksmas käies eelistanud kuulata loodushääli, mitte müra. Taolisi kommentaare oli rohkelt.

Iltalehti andmetel saatsid festivali korraldajad paar nädalat tagasi kohalikele teavituse võimaliku müra kohta. Lisati festivali ajakava.

Oli siiski ka neid inimesi, kes seal grupis teatasid, kuidas nad naudivad, et üritusest osa saavad.

Mõlemal õhtul pandi peole punkt südaöö paiku. Politsei on märkinud, et neile pakkusid tööd narkootikumide tarvitajad. Küll aga on positiivne see, et võrreldes mullusega ei pidanud sedapuhku kantseldama purjus alaealisi. Nimelt oli nüüd festivalil vanusepiirang, sisse said vaid täiskasvanud.