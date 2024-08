KLÕPS | Tom Cruise leidis armuõnne endast 37 aastat noorema naisega

Mõned päevad hiljem võis naist näha Londonis filmi „Twisters“ esilinastusel, vahendab The Sun. Tema käekõrval oli Cruise isiklikult. Selgub, et nad olid kohtunud Glastonbury festivalil lava taga. Cruise oli kontserti jälgimas aukülalisena.

Cruise kutsus naise kaasa ka oma filmi „Võimatu missioon 8“ võtetele. Üks filmi meeskonnaliikmetest märkis, et esiti tundus see kummaline. „Victoria oli võtteplatsil terve päeva. Tom ei kutsu nii lähedalt osa saama isegi oma sõpru.“

Ta nentis, et vanusevahe on suur, aga oli selgelt näha, et nad on sisuliselt lahutamatud.