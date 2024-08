FOTOD | Verised haavad ja veelgi rohkem pingul nahk. Katie Price’i viimane iluopp on muutnud teda tundmatuseni

46-aastane meelelahutaja on oma karjääri jooksul käinud lugematul arvul iluoperatsioonidel ning nii mõnedki naise kodumaal Ühendkuningriigis tegutsevad arstid on keelanud tal enam noa alla minna. See pole aga Price’i takistanud, sest möödunud nädalal sõitis ta Türki, et käia umbes 10 000 eurot maksval iluoperatsioonil.