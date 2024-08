Rasket haigust põdev Kalmer Tennosaare tütar Kadri otsib tööd: täiskohaga enam ei jaksa

Kadri Tennosaar jagab oma Facebooki postituses, kui raske on toime tulla töövõimetustoetusega, millest tuleb maksta ka kodulaenu. „Süüa aitab tuua tütar. Elame koos väikses kahetoalises korteris, 44 ruutu. Tõesti püüan poole kohaga tööle saada. Täiskohaga enam ei jaksa. Loodan, et keegi siiski võtab,“ avaldab Tennosaar.

„Minu meelest on sellest ettearvamatust haigusest vaja rääkida. Paraku kaasneb sellega ka see, et keegi ei taha mind enam tööle võtta. Mul on täis töövõimetus ja keskmine puue. Raskuseid ma tõsta ei tohi ja neljandat aastat pidev keemiaravi,“ jätkab ta.