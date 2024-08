Aleksei Navalnõi lesk mälestas oma sünnipäeval surnud abikaasat: ta on parim kingitus, mille ma elult saanud olen

„Iga aastaga imestad sa üha enam, kuidas sinust sai inimene, kes sa praegu oled, kuidas sinu elus kõik juhtus nii, nagu juhtus. Kas see oleks võinud minna teisiti. Ma vastan sellele küsimusele endale: ilmselt oleks, kui ma poleks seda naljakat valge habemega kutti kohanud, kui olin 22-aastane. Aga ma kohtusin. Ja iga päev pärast seda kohtumist oli puhkus ja minu igapäevane sünnipäev. Sulle valetatakse, kui öeldakse, et armastus kestab kolm aastat. Ära usu seda. Tõeline armastus elab igavesti: olete lähedal, olete lahus, naerate, vannutate, kuid iga sekund tunnete - pole kedagi lähemat ja kallimat,“ avaldas 48. sünnipäeva tähistanud Navalnaja Instagramis.

Navalnaja sõnas, et tema jaoks oli parim kingitus tema abikaasa. „Ta on parim kingitus, mille ma elult saanud olen. Ja ta on minuga igavesti. Tänan kõiki õnnitluste eest. Teie toetus, teie sõnad, teie sõnumid, teie mälestus annavad mulle jõudu!“