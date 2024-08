FOTOD | Palju õnne! Koreograaf Joel Juht palus Korfu saarel telenäost suunamudija kätt

Uudise avalikustas paari naispool, kel on Instagramis üle 6000 jälgija, oma sotsiaalmeedias. „Kõige kergem jah-sõna, mida ma olen öelnud,“ kirjutas Kübar oma kontol, kuhu ta postitas mitmeid pilte koos oma kallimaga. Antud postitusest selgub, et paar kihlus juba juunikuus ning tähtis hetk leidis aset Korfu saarel.

Kuna koreograaf ja moeteadlik sisulooja, kes juhib ka saadet „Hooaeg“, on elanud koos juba aastaid, leidub antud postituse alla tehtud kommentaaridest, et nii mõnigi inimene arvas, et paar on juba abielus või vähemalt kihlunud.