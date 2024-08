Kas Sandra Bullock tuleb Hollywoodi veel tagasi? Filmistaar taandus ekraanidelt kurva sündmuse tõttu

Oma kuulsuse tippu jõudnud Sandra Bullock (60) ja fotograaf Bryan Randall, kes suri läinud aasta augustis 57aastaselt, tutvusid 2015. aasta jaanuaris, kui Randall pildistas Sandra kasupoja Louis´ sünnipäeva. Neil klappis kohe. Samal aastal lapsendas Sandra oma teise lapse, toona kolmeaastase Laila. Randall tõi koosellu kaasa oma tütre Skylar Staten Randalli varasemast suhtest. Selgus, et selline segaperekond toimis väga hästi, Sandra ja Bryan kasvatasid kolme last ning olid õnnelikud. Hiljem on Sandra Bullock intervjuudes öelnud, et Randall oli tema elu armastus. Avalikkuse ja paparatsode eest oskas Bullock oma peret ja eraelu päris hästi varjata. Nad käisid küll kahekesi koos ametlikel punase vaiba üritustel, ent eraelust ei pajatanud eriti kumbki.