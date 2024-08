FOTOD | Hakkab maailmalavasid vallutama? Liis Lemsalu astus Soome Weekendil üles koos kuulsa DJga

Põhjus, miks Liis laevasõidu Soome ette võttis ja suurel festivalil tuhandete ette astus, on lihtne - nimelt on eestlanna käinud norrakast DJga ühist laulu sepistamas ning nüüd tuli see esmakordselt esitusele. „Antud lugu ei ole ametlikult väljas veel, aga äkki sügisel kuulete ka juba teie,“ õrritab Lemsalu oma Instagrami kontol. Efektset sädelevat musta kostüümi kandnud eestlanna jaoks polnud paljuks tikk-kontsadel DJ-puldi jaoks mõeldud kõrgendusele ronida ja seal tantsu vihtuda.