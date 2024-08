FOTOD | Heiki Nabi valmistub olümpiaks. Egle Eller-Nabi püüab kodus õiget hetke tabada

Treeneriametit pidav Egle Eller-Nabi püüdis Hiiumaal kaamera ette saada kolme põlvkonda, mis polnud sugugi lihtne ülesanne. Suvine pildisessioon kujunes tänu energilistele pisikestele Nabidele aktiivseks ettevõtmiseks ning lõbusaid fotosid sündis terve hulk. „Attempting to get the perfect family photo of three generations together: take 237! (Katse saada täiuslikku fotot kolmest generatsioonist koos. Võte 237-toim)“. Nabidel on kolm last: tütred Renata ja Nurmiina ning poeg Henri.