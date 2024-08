Fännid, rõõmustage! Thirty Seconds to Mars tuleb Riiga esinema

Ansambel on alati rõhutanud, et Thirty Seconds To Mars ei tähenda ainult kuulsat lauljat, näitlejat ja laululoojat Jared Letot koos saatebändiga, sest vokalistist ei ole vähem tähtis kui tema vanem vend, trummar Shannon Leto. Mõlemad on ainsana bändis juba kolmandat aastakümmet püsinud, kui ülejäänud liikmed on korrapäraselt vahetunud. Iga ühtekuuluv ja harmooniline muusikaline rühmitus toimib ühtse organismi või hästi õlitatud mehhanismina, kuid enamik meist märkab tavaliselt esiplaanil olijat, unustades teenimatult või teadmatusest, et seda kõike juhib väljastpoolt mingi nähtamatu vägi. Trummar Shannon ja bändi nägu Jared toimivad kahtlemata Thirty Seconds To Marsi käimapaneva mootori või sellesse elujõudu pumpava südamena. Shannoni muusikalised huvid ei piirdunud algusest peale ainult trummimängu tehnikate omandamisega, vaid hõlmasid kogu muusikalist kõla ja sellega kaasnevaid emotsioone. Teda inspireerisid nii progressiivne rokk ja bluusiklassika kui ka jazzmuusika ning varased raskemetalli bändid, mistõttu ajakiri „Kerrang!“ tunnistas Thirty Seconds To Marsi üheks 21. sajandi esimese kümnendi kõige olulisemaks bändiks. See on ansambli eluloos oluline tunnustus lisaks auhindadele, mis on saadud üleilmselt silmapaistvatelt muusikakanalitelt ja meediaväljaannetelt nagu MTV ja Briti ajakiri NME (New Musical Express). 2014. aastaks – ajal, mil muusika populaarsust ei hinnatud mitte voogedastuse sageduse, vaid müüdud füüsiliste albumite arvu järgi – oli kogu maailmas ostetud üle 15 miljoni Thirty Seconds To Marsi albumi.