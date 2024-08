„Rannamajas“ tuntust kogunud Seidi Voogre, kellel on Instagramis ligi 30 000 jälgijat, töötab täiskohaga eesti keele õpetajana. 2021. aastal Tallinna ülikooli pedagoogika eriala lõpetanud sisulooja on väiksest peale teadnud, et tahab just õpetajaks saada.