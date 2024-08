Laura Põldvere armastusest: üks olulisemaid õppetunde on usk mingisse kõrgemasse jõudu. Seda õpetas mulle minu kristlik abielu

Laura Põldvere (35) on vokaalselt silmapaistev džäss-, eksperimentaal- ja popartist, kes andnud välja rohkelt hitte ning esindanud Eestit kahel korral Eurovisionil. „Need saavutused on lihtsalt juhtunud,“ ütleb ta ise. Laura üllatab publikut alati oma ekstravagantsete esinemiskostüümide ja soengutega, lustides täiel võimsusel oma loovusega. Praegu on Laura elus uus aeg – ta naudib suhet piloodina töötava Märt Soplepmanniga (36), kellega koos jagab aega kahe riigi vahel ja võib tundide kaupa rääkida maailma asjadest.