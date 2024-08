ÜLEVAADE | Kümme aastat saatuslikust suudlusest: mis tegelikult Ilveste perekonnaga juhtus?

Kroonika toimetusse toodud fotod ja videoklipp ei jätnud kahtlust, et tegemist on Evelin Ilvesega, kes miilustas kellegi välismaalasest härraga kohvik Komeet väliterrassil. Valgetes teksades ja litritega särgiga jäi vabariigi esimene daam mõistagi ka samal suveterrassil tantsu löönud kaasmaalastele silma. Kui muidu võib-olla poleks Evelin Ilvese kohalolek uudiskünnist ületanud, siis kirglik suudlus suveöös andis sündmusele kaalu. Peale loo avalikuks tulemist vabandas Evelin napisõnaliselt ühismeedias.

„Komeedi juhtumi olen ma enda jaoks sõnastanud nii, et see naine, kes Komeedis tundmatu prantslasega tantsis, oli abielus tähelepanuta jäänud. Kõik see, mis seal juhtus, ei olnud ju tegelikult midagi erilist,“ ütles Evelin Ilves aastal 2021 Eesti Naisele antud intervjuus.

„Ma ei ole suutnud enda jaoks välja mõelda, miks me lahutasime. Meie 18aastasest kooselust olid 16 ja pool aastat ideaalsed. Lausa suurepärased! Ja seda me arvasime mõlemad. Siis käis see väga kiiresti maha,“ rääkis Evelin Ilves ajakirjale Eesti Naine kuus aastat peale lahutust Toomas Hendrikust. „Ma pole leidnud muud seletust, kui et võib-olla mina sattusin tegelaseks hoopis Toomase elu­mustrisse. Ta elas esimese abikaasaga koos 18 aastat ja kui kooselu lõppes, oli poeg 12aastane. Meie elasime koos 18 aastat ja kui kooselu lõppes, oli Kadri-Keiu 12aastane. Mingi korduvus siin on. Tal oli vaja oma elus järgmisesse etappi minna ja tal oli sinna uut energiat vaja. Saigi uue energia ja uue lapse.“