VIDEO | Eesti oma Andrew Tate? Netikommentaatorite hinnangul meenutab kümnevõistleja Karel Tilga skandaalset suunamudijat

Twitteris (nüüd X) on äärmiselt populaarseks muutunud klipp Eesti kümnevõistleja Karel Tilga teivashüppevõistlusest Pariisi olümpiamängudel. Tilga üritas teivashüppes ületada kõrgust 4,90 meetrit, kuid tema katse ebaõnnestus. Veidike hirmsalt nurjus tema katse ja ta kukkus teibaga hoovõturajale tagasi. Tilga saavutas kümnevõistlusel 11. koha ja kogus 8377 punkti.

Tilga katsest on sotsiaalmeediasse postitatud mitmeid videoid, mis üsna viraalseks on saanud. Näiteks on ühel tema katse videol ligi 11 miljonit vaatamist, 71 tuhat meeldimist ja ohtralt kommentaare.