Mesinädalad Kiidjärvel! Priit Võigemast tutvumisest abikaasaga: Lauraga tekkis tunne, et mingi saladus on kogu aeg õhus

Suve üks popimaid suvelavastusi on Kiidjärvel etenduv „Rohelised niidud“, mis räägib omaaegsest legendaarsest, 1960ndatel aastatel tegutsenud Eesti Raadio meeskvartetist, koosseisus Uno Loop, Eri Klas, Kalju Terasmaa ja Arved Haug. „Rohelistes niitude“ lavastaja ja üks dramaturge Priit Võigemast (44) kehastab Kalju Terasmaad. Tema abikaasa Laura Võigemast (34) astub üles mitmes rollis, teiste seas luuletaja ja laulusõnade autori Heldur Karmo armastatuna, ning teeb kaasa tantsunumbrites.

Ühel etendusejärgsel hommikul istuvad Laura ja Priit publikutribüüni viimases reas ja on äärmiselt heatujulised – etendus on õnnestunud ja pälvinud vaimustunud publikult tormilise aplausi. Päev on abikaasadele vaba ja kuni järgmise etenduseni kavatsevad nad Lõuna-Eesti kuplite vahel puhata ning mõnusalt aega veeta.