Röövimine päise päeva ajal! Näitlejatepaar Tom Hanks ja Rita Wilson langesid pikanäpumeeste ohvriks

Ohtralt tuntust ja kuulsust kogunud näitlejad polnud ise kodus ega isegi mitte linnas, kui vargusest turvaalarmi kaudu teada said. Alarm aktiveerus purunenud klaasi peale ja andis häiret, kuid see pikanäpumehi ei peatanud.

Praegu on juhtum politsei uurimise all ja seni pole ühtegi kahtlusalust arreteeritud. Hanks ja Wilson pole aga ainsad A-listi kuulsused, kelle koju on hiljuti sisse murtud. Viimase kuu jooksul on röövlid teinud kahju ja paksu pahandust ka näitlejanna Sarah Hylandi, muusiku ja netipersooni Bhad Bhabie ning näitleja Marlon Wayansi kodudes, vahendab Daily Mail. Praeguse info kohaselt on vargapundi näol tegemist ühega mitmest pikanäpumeeste seltskonnast, kes rikkas ja jõukas naabruskonnas ringi luusib.